CAN 2021 - Édouard Mendy meilleur gardien, Sadio Mané meilleur joueur

Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations après le sacre du Sénégal ce dimanche à Yaoundé contre l’Egype.



Quant au gardien Edouard Mendy, il a été élu meilleur gardien de la CAN. Un autre trophée pour lui après avoir été nommé par le FIFA, meilleur gardien de l’année aux Trophées THE BEST.