CAN 2021: Hakim Ziyech écarté de la sélection pour des raisons disciplinaires

Ce jeudi, Vahid Halilhodzic a dévoilé la liste des joueurs sur lesquels il compte pour la CAN au Cameroun, qui démarre au mois de janvier prochain au Cameroun. Le technicien franco-bosnien a retenu 22 joueurs de champ plus trois gardiens. En se réservant aussi le droit d’effectuer des changements d’ici l’entame du tournoi. Dans cette liste, l’élément qui brille par son absence c’est Hakim Ziyech.



Pas de Ziyech, car « pas besoin d’élément perturbateur »

L’ailier de Chelsea est évincé de la sélection depuis l’entame de la saison en cours. D’après les informations du média Goal, Halilhodzic l’a mis de côté pour des raisons disciplinaires. Des rumeurs ont suggéré dernièrement qu’il avait passé l’éponge, mais il n’en est rien. Le joueur reste à l’écart et l’ancien coach du PSG a même justifié sa décision devant les journalistes locaux.



« On a fait une campagne de qualification, avec un groupe efficace et une très bonne ambiance, a-t-il commencé par rappeler. Il faut de la solidarité et de complémentarité pour maintenir cela. Et qui peut me garantir qu’il n’y aura pas un petit problème intérieur pour déstabiliser tout ça. Et c’est pour ça que je fais confiance au groupe que j’ai. Vous savez, la notion du groupe c'est très fragile. Moi, j'attends beaucoup de mes joueurs. On a bien travaillé pendant deux ans, et je ne permettrai à personne de gâcher tout ça. L’équipe nationale, c'est sacré ».