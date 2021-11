CAN 2021 – Le Cameroun n’acceptera pas la délocalisation de la cérémonie d’ouverture

Dans une correspondance, la CAF, par le biais de son Secrétaire général, émettait des réserves quant à la tenue du match d’ouverture de la CAN au complexe Olembe de Yaoundé. L’instance dirigeante du football africain a menacé de délocaliser le match d’ouverture si l’enceinte n’est pas prête d’ici le 30 novembre. La réponse du ministre des Sports camerounais, Narcisse Mouelle Kombi n’a pas tardé.



« Nous réaffirmons la volonté ferme de l’État du Cameroun et du COCAN à respecter les engagements et obligations dans le cadre de l’accueil et de l’organisation matérielle de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021. Aussi bien, nous tenons à signaler qu’en aucun cas, l’hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d’ouverture n’est envisagée et ne peut être acceptée par le gouvernement camerounais. Celui-ci ayant pris toutes les dispositions utiles et nécessaires, sur très hautes instructions de monsieur le président de la République, pour que ce stade, qui a déjà accueilli son premier match le 3 septembre dernier (rencontre Cameroun – Malawi), soit dans un état complet de disponibilité et de fonctionnalité en vue de l’organisation de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 dans la poule A comme dans toutes les autres poules », a écrit le Pr Narcisse Mouelle Kombi.



L’universitaire a indiqué dans la foulée que le stade d’Olembé sera livré avant le délai donné par la CAF. « Je voudrais rassurer l’opinion concernant particulièrement Olembé où, une fois de plus, je vais m’y rendre tout à l’heure (hier) en tant que maitre d’ouvrage, que le délai contractuel de livraison de ce complexe est fixé au 30 novembre. Mes experts collaborateurs qui suivent techniquement le chantier m’ont d’ailleurs signalé que nous sommes en avance d’un jour sur ce rétro planning. Nous sommes sur la bonne lancée et le complexe sportif d’Olembé sera bel et bien prêt pour l’accueil de la cérémonie solennelle d’ouverture de la CAN 2022, le 9 janvier 2022 », a rassuré le ministre des Sports du Cameroun.