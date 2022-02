CAN 2021 : Marseille voulait rapatrier Bamba Dieng et Pape Guèye

L’Olympique de Marseille a voulu gâcher la fête à Pape Guèye (23 ans, 22 matchs toutes compétitions cette saison) et l’attaquant Cheikh Ahmadoou Bamba Dieng (21 ans, 20 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison).



Et d’après les informations du quotidien régional La Provence, les dirigeants marseillais ont tenté de rapatrier les deux champions d’Afrique en vue du match de quart de finale de la Coupe de France sur la pelouse de l’OGC Nice, mercredi (4-1).



Le club aurait passé plusieurs appels, mais le Sénégal s’est montré ferme avec une réponse claire : « Vous, vous avez un match, nous, nous avons gagné la CAN, rendez-vous compte ». Pape Guèye et Bamba Dieng, récemment champions d’Afrique, ont pu continuer à célébrer leur sacre à Dakar où ils ont reçu de fortes récompenses de la part du président de la République.



Les deux joueurs devraient retrouver le groupe marseillais pour défier Metz de Pape Matar Sarr, dimanche en Ligue 1.