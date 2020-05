CAN 2021 au Cameroun: vers un report à 2022 !

Entre la CAN et le Cameroun, ce n’est décidément pas le grand amour depuis l’après-CAN 2017 où le pays de Samuel Eto’o avait décroché le Graal. Désignée nation hôte de l’édition 2019, le champion d’Afrique 2017 n’a pas pu accueillir la compétition par faute de ne pas avoir pu terminer les infrastructures à temps. L’Egypte accueillera finalement la compétition et laissera les Camerounais se consoler avec l’édition 2021.

Fin de l’affaire ? Pas pour le Cameroun qui, après discussion avec la CAF, doit héberger cette CAN... en janvier/février avançant ainsi l’échéance de cinq mois officiellement à cause de la saison des pluies qui rend la pratique du football difficile en juin/juillet.



Alors qu’on pensait que cette histoire enfin finie, c’est la pandémie Covid-19 qui menace la tenue de cette édition de 2021. Il reste d’ailleurs quatre journées de matchs qualificatifs pour cette compétition à disputer et le processus des éliminatoires a été complètement bouleversé même s’il reste théoriquement encore six fenêtres, à travers trois trêves internationales, pour caser les quatre journées restantes, boucler les éliminatoires, et disputer ainsi cette 33ème édition aux dates prévues (9 janvier au 6 février).



L’Euro 2020 décalée en 2021, la CAN pourrait connaitre le même sort. Beaucoup d’incertitudes entourent ainsi le calendrier des compétitions sportives au point de relancer la lancinante question selon laquelle si la Coupe d’Afrique des nations aurat-elle avoir lieu en janvier 2021, au Cameroun? D’après Mohamed Bouhafsi de RMC Sports, la Confédération africaine de football (CAF) devrait annoncer dans les prochaines semaines le report de la compétition continentale.



« Ne pas déstabiliser les équipes africaines »

Selon une source interne à la CAF, « il n’y a quasiment aucune chance de voir la CAN se jouer en janvier au Cameroun. Aujourd’hui la tendance est à report en janvier 2022 », appuie-t-elle. « Jouer à l’été 2022 n’est pas exclu car la Coupe du monde au Qatar va démarrer le 21 novembre, mais il faut bien étudier le processus médical pour ne pas déstabiliser les équipes africaines à la Coupe du monde » lit-on dans les colonnes de rmcsport.bfmtv.com.



Vendredi dernier, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Seydou Mbombo Njoya abondait dans le même sens en conditionnant le maintien de la CAN 2021 au Cameroun à ses dates initiales, à la reprise des éliminatoires en septembre prochain, indiquant ainsi qu’un nouveau report dans les éliminatoires au-delà du mois de septembre compromettrait définitivement la tenue du tournoi des nations au début de l’année prochaine. « La CAN est prévue en janvier 2021, mais si nous n’arriverons pas à disputer les qualifications en septembre, il est fort probable que cette date soit repoussée.



Aujourd’hui, personne n’est en mesure de dire qu’est-ce qui se passera dans les prochains jours, comment va évoluer l’épidémie. Ce qui est certain c’est que pour le CHAN, nous pensons qu’il est extrêmement compliqué, le personnel de la CAF est confiné, les transports aériens n’ont pas repris, les mesures sanitaires varient d’un Etat à un autre », a indiqué le patron de la Fécafoot, vendredi dernier aux médias camerounais. L’hypothèse d’un report de la CAN-2021 ne cesse ainsi de se préciser de jour en jour, avec toutes les parties prenantes Un nouveau report constituerait un énième rebondissement pour une compétition qui n’a pas manqué de rebondissement ces dernières années entre réformes, guerres et/ou encore épidémies.



Le Témoin