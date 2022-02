CAN 2021 : voici le onze type de la compétition avec 4 Sénégalais

Avec le sacre du Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée et il est temps de faire un bilan. Dans les onze type de la compétition, on retrouve 4 Lions de la Téranga, mais aussi des Égyptiens, Camerounais et Burkinabés qui ont aussi brillé lors de cette édition 2021 de la CAN.