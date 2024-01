CAN 2023 : Afrique du Sud – Maroc, qui pour prendre dernier ticket en quarts de finale ?

Le Maroc et l’Afrique du Sud s’affrontent ce mardi (20h00 GMT) à l'occasion du dernier 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, pour composter le dernier ticket en quarts de finale de la CAN.



Considéré comme l'un des grands prétendants au titre, le Maroc ambitionne de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas ont répondu aux attentes lors de leur match d'ouverture en écrasant la Tanzanie 3-0. Ils ont ensuite connu une déception avec un match nul frustrant 1-1 face à la RD Congo, avant de conclure la phase de groupes par une victoire 1-0 contre la Zambie.



Quant aux Bafana Bafana, ils sont des adversaires familiers pour le Maroc, les deux équipes s'étant affrontées à deux reprises lors des éliminatoires de ce tournoi, chacune remportant une victoire.

« On a beaucoup de respect pour l'Afrique du Sud parce que c'est la dernière équipe qui nous a battus après le Mondial. D'ailleurs, c'était la première et la seule à le faire (2-1 en juin 2023, ndlr) », a rappelé le sélectionneur marocain Walid Regragui en conférence de presse de veille de match.



L'Afrique du Sud a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale en terminant deuxième du groupe E avec quatre points, derrière le Mali (qui l'a battue 2-0) et à égalité avec la Namibie.



Les Bafana Bafana ont déjà atteint les quarts de finale lors de deux de leurs trois dernières participations à la CAN et visent à répéter cet exploit lors de leur affrontement contre le Maroc.

A noter que le vainqueur de ce match affrontera le Cap-Vert samedi en quarts de finale.





