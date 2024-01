CAN 2023, Algérie : le Stade Rennais répond à Djamel Belmadi pour Amine Gouiri

Convoqué avec l’Algérie pour disputer la CAN, Amine Gouiri (23 ans) ne jouera finalement pas cette compétition avec les Fennecs. L’attaquant du Stade Rennais a déclaré forfait en raison d’une blessure au genou qui l’empêche de prendre part à sa première Coupe d’Afrique. Une décision que le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, n’avait pas forcément comprise.



Une sortie forte du sélectionneur algérien à laquelle le Stade Rennais a rapidement réagi, puisque le club breton a indiqué dans un communiqué avoir envoyé dans les temps le rapport médical d’Amine Gouiri.



« Suite à la prise de parole du sélectionneur algérien, le Stade Rennais F.C. tient à préciser que toutes les informations relatives à la santé d’Amine Gouiri ont été transmises en temps et en heure à sa sélection pour que cette dernière puisse prendre une décision quant à sa participation à la CAN 2024. Le Stade Rennais F.C. est déçu pour son attaquant qui manquera une compétition internationale majeure. Nous tenons également à adresser tous nos vœux de réussite à la sélection algérienne.»



Pour rappel, la CAN débute le samedi 13 janvier en Côte d’Ivoire.





Footmercato