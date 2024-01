CAN 2023 – Aliou Cissé : « Guinée – Sénégal, c’est un derby comme toujours »

La rencontre entre le Sénégal et la Guinée pour la troisième et dernière journée des phases de groupes s’annonce très tendue. Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a tenu une conférence de presse d’avant match ce lundi, pour répondre aux questions des journalistes. Pour le technicien sénégalais, la rencontre entre le Sénégal et la Guinée a toujours été un derby. Selon Aliou Cissé, ce match est à prendre au sérieux.



« Guinée - Sénégal, c’est un derby comme toujours. Comme vous le savez dans ce groupe-là, on avait trois derbys d’abord contre la Gambie, on a eu les trois points, le deuxième, c’était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le troisième derby contre la Guinée et on a la même envie de bien terminer ces phases de groupe », déclaré Aliou Cissé en conférence de presse d’avant match.



Le Sénégal a déjà validé son ticket, pour les huitièmes de finale avec deux victoires. La Guinée, quant à elle, compte quatre points, et voudra glaner au moins un point pour s’assurer de disputer les huitièmes de finale.



« Le troisième match est très important, ça nous permet de consolider les acquis que nous avons eu lors de ces derniers matchs. En 2022 (CAN 2021) c’était notre deuxième rencontre contre eux, ce fut un match très compliqué pour nous parce qu’on était frappé par cette pandémie (covid-19). On joue le troisième match contre la même équipe. Ils ont 4 points, on a 6 points. On sait que les matchs Sénégal – Guinée, c’est toujours un derby très attendu par l’Afrique de l’Ouest », a-t-il expliqué.



« Que ce soit nous que ce soit la Guinée, tous, on a envie de faire de bons résultats. Je vois que les Guinéens ont envie de se mesurer au Sénégal et de montrer qu’ils sont capables de nous tenir en échec. Kaba je le connais très bien, je sais ce qu’il prévoit et c’est à nous de l’empêcher de le faire. Sur le plan comptable, c’est très important pour nous d’engranger le maximum de points sur cette rencontre », a indiqué El Tactico.