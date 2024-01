CAN 2023 : Belmadi minimise les chances de l'Algérie en Côte d’Ivoire

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a minimisé les chances des Fennecs à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), Côte d'Ivoire 2023.



L'ancien international a tenté d'alléger la pression sur son équipe en affirmant qu'elle ne faisait pas partie des favoris et en insistant sur le fait que d'autres équipes avaient de meilleures chances de remporter le titre.



Belmadi a déclaré que le pays hôte, la Côte d'Ivoire, était l'équipe à battre lors du tournoi qui débutera le 13 janvier. Il a cité les Ivoiriens, ainsi que l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria, comme des prétendants plus sérieux que les champions en titre.



"Nous arrivons à ce tournoi lentement mais sûrement, avec beaucoup de certitude", a déclaré Belmadi en dévoilant son équipe pour la compétition de football phare du continent. "Mais nous nous souvenons de notre élimination au premier tour de la dernière édition, suivie de notre incapacité à nous qualifier pour la Coupe du monde 2022.



Il a ajouté : "De facto, nous ne sommes pas favoris." Cela contraste fortement avec les déclarations optimistes de Belmadi avant la campagne triomphale de l'Algérie à la CAN 2019 en Égypte.



À cette occasion, le sélectionneur avait prédit à juste titre que son équipe étonnerait le continent en ramenant le trophée à Alger. Cette fois-ci, il souhaite réduire les attentes à l'égard d'une équipe qui se remet à peine de ses récents revers.



L'Algérie n'a même pas atteint les huitièmes de finale de l'AFCON 2021 au Cameroun il y a deux ans et ne s'est pas non plus qualifiée pour la Coupe du monde 2022. Mais Belmadi a toujours soutenu ses joueurs pour qu'ils soient performants en Côte d'Ivoire, déclarant : "Nous irons là-bas avec l'intention d'obtenir un résultat optimal".



L'Algérie a entamera un stage de 10 jours à Lomé, la capitale togolaise, et disputera deux matches amicaux (contre le Togo ce 5 janvier et face à Burundi le 8) avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire pour la phase finale.



Malgré la prudence du sélectionneur, rares sont ceux qui négligeraient une équipe algérienne talentueuse, composée de joueurs tels que Riyad Mahrez et Youcef Belaili. Sous la houlette de Belmadi, les Nord-Africains ont un pedigree et des qualités en abondance.



Même si le patron des Fennecs minimise ses chances, l'Algérie reste un candidat sérieux à la reconquête de sa couronne continentale.





Avec Cafonline