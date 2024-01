CAN 2023 : Coup d’œil sur les entraîneurs du Groupe C

La Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, approche à grands pas, faisant monter en flèche l’enthousiasme et l’excitation dans tous les pays africains. C’est le Stade Olympique Alassane Ouattara qui aura l’honneur d’abriter la cérémonie d’ouverture de ce prestigieux événement continental rendu à sa 34ème édition, le 13 janvier 2024.



La bataille s’annonce rude dans le groupe C, composé du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée et de la Gambie. En prélude à ce grand rendez-vous, CAFOnline a fait un zoom sur les entraîneurs de cette poule basée à Yamoussoukro.



Sénégal : Aliou Cissé-Sénégal (47 ans)



L’entraîneur sénégalais, Aliou Cissé, est un ancien international sénégalais ayant défendu avec brio les couleurs des "Lions de Teranga". Connu pour sa rigueur défensive, il a joué un rôle clé dans l’arrière garde sénégalaise pendant de nombreuses années. Aliou Cissé a déjà participé à la Coupe d’Afrique des Nations CAF Total Energies, en tant que joueur et entraîneur. Finaliste malheureux en 2002 face au Cameroun au Mali, il a finalement remporté le titre comme entraineur lors de l’édition 2021.



Passé par plusieurs clubs français et anglais, Aliou Cissé a terminé sa carrière de joueur en 2009, avant de se reconvertir dans l’entrainement. En 2012, il devient entraineur adjoint de l’équipe sénégalaise des moins de 23 ans, puis entraineur principal de la même catégorie jusqu’en 2015.



C’est cette année-là que sa nomination intervient à la tête de l’équipe première du Sénégal. En février 2022, il entre dans l’histoire en offrant au Sénégal son tout premier trophée en Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Un titre qu’il espère conserver cette année en Côte d’Ivoire. Ce serait aussi une belle manière de rendre la pareille aux ivoiriens qui avaient arraché le trophée au Sénégal lors de l’édition 1992.



Cameroun : Rigobert Song (47 ans)

L’équipe camerounaise, un des éternels favoris, avec 5 titres au compteur, a à sa tête, Rigobert

Song, qui a déjà brillé en tant que joueur et capitaine de cette formation avant sa reconversion sur le banc de touche. Il a remporté avec son pays, les éditions 2000 et 2002 et connaîtra sa toute première expérience en tant qu’entraineur dans la compétition. Dans sa carrière de joueur, le technicien de 47 ans a porté les couleurs de plusieurs clubs français, anglais et turcs.



A peine nommé à la tête des Lions indomptables, Rigobert Song avait réussi l’exploit de qualifier le Cameroun pour la dernière Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, en éliminant l’Algérie au Barrage. Il aura à cœur d’offrir une autre sensation lors de cette Coupe d’Afrique des Nations en terre ivoirienne.



Guinée : Kaba Diawara (48 ans)

L’équipe nationale de football de Guinée est dirigée par Kaba Diawara, qui avait d’abord porté les couleurs de l’équipe de France des moins de 21 ans, avant de rejoindre son pays d’origine qu’il a représenté à plusieurs reprises à la Coupe d’Afrique des nations CAF Total Energies, en tant que joueur. A la tête de la sélection guinéenne, il disputera sa deuxième CAN après celle de 2021 au Cameroun, avec l’ambition d’entrer lui aussi dans l’histoire.



Comme joueur, Kaba Diawara s’est illustré sous les couleurs de plusieurs clubs français et anglais, notamment le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, Arsenal et West Ham. Il a aussi évolué en Turquie avant de mettre un terme à sa carrière de joueur en 2009.

Kaba Diawara dirige l’équipe guinéenne depuis octobre 2021. La dernière Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun a été sa première grosse expérience en tant que technicien de football.



Gambie : Tom Saintfiet (51 ans)

Le belge Tom Saintfiet est l’un des meilleurs entraîneurs non africains d’Afrique, avec une grosse expérience acquise à la tête de plusieurs clubs et sélections africains.

Tom Saintfiet a eu une brève carrière en tant que joueur, avant de raccrocher les crampons seulement à l’âge de 24 ans. Sa carrière d’entraineur débute en Belgique. Mais très vite, il débute un périple sur le continent africain où il a entrainé plusieurs clubs et sélections, à l’instar du Malawi, du Togo, de l’Éthiopie, du Zimbabwe, de la Namibie...



L’entraîneur belge compte sur sa grande expérience et sa parfaite connaissance du football africain pour faire sensation avec l’équipe gambienne, déjà surprenante quart de finaliste lors de l’édition 2021 au Cameroun.





Avec CAFOnline