CAN 2023 : Découvrez les six sites qui accueilleront les rencontres de la Coupe d'Afrique

Partons à la découverte des six sites qui accueilleront les rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023.





Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé



VILLE Abidjan



CONSTRUCTION 2016 - 2020



CAPACITÉ 60 000







Situé à Abidjan, la capitale économique du pays, le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé accueillera le match d'ouverture et la finale du tournoi.



D'une capacité de 60 000 places, il est l'un des nombreux héritages infrastructurels du tournoi et apportera un certain nombre d'opportunités économiques après le coup de sifflet final.



L'édification de ce site de classe mondiale a débuté en 2016 avec la pose de la première pierre. Il a ensuite été officiellement inauguré le 3 octobre 2020 lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des ministres et des hauts fonctionnaires du gouvernement, avant un match d'exhibition entre deux des plus grands clubs du pays, l'Asec Mimosas et l'Africa Sports.



En plus de sa grande capacité d'accueil, le stade olympique est un site polyvalent qui dispose d'un certain nombre d'équipements de classe mondiale tels qu'une piste d'athlétisme, des salles de conférence, des gymnases, un auditorium et un espace VIP.











Stade Felix Houphouët-Boigny





VILLE Abidjan



CONSTRUCTION 1952



RENOVATION 2021 - 2023



CAPACITÉ 29 000







Baptisé en l'honneur du père fondateur de la Côte d'Ivoire et premier chef d'État du pays, le président Félix Houphouët-Boigny, ce stade accueillera pour la deuxième fois le plus grand événement africain, après avoir été l'un des deux sites en 1984.



Afin de répondre aux normes de la CAF, le stade fait l'objet d'une rénovation complète de sa structure, de ses sièges, de sa pelouse, de ses vestiaires et de ses installations d'accueil.



La capacité d'accueil a doublé pour atteindre 33 000 places avant le tournoi, et d'autres améliorations ont été apportées au stade.





Outre le football, le stade Félix Houphouët-Boigny dispose d'une piste d'athlétisme et a également accueilli un certain nombre de codes et d'événements sportifs majeurs à Abidjan.











Stade de Paix



VILLE Bouaké



CONSTRUCTION 1983



RÉNOVATIONS 2019 - 2023



CAPACITÉ 40 000







L'un des stades de football les plus emblématiques de Côte d'Ivoire, le Stade de la Paix, situé à Bouaké, deuxième ville du pays, accueillera sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, après avoir été l'un des sites en 1984.



L'un des événements les plus mémorables du stade est la victoire du Cameroun sur l'Algérie en demi-finale (5-4) de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 1984, au cours de laquelle les Lions Indomptables ont remporté le titre.



Le stade a bénéficié d'un important lifting, passant de 15 000 à 40 000 places assises.



Les autres améliorations comprennent un centre des médias entièrement équipé, un auditorium, des installations de conférence ainsi qu'un parking amélioré pour accueillir les milliers de supporters attendus.











Stade Amadou Gon Coulibaly



VILLE Korhogo



CONSTRUCTION 2019 - 2023



CAPACITÉ 20 000



Situé dans la partie nord de la ville de Korhogo en Côte d'Ivoire, le stade de Korhogo est l'un des héritages de l'organisation d'un événement international de l'ampleur de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.



Le stade nouvellement construit couvrira un vaste terrain de 20,17 hectares pour ajouter à la beauté esthétique de la ville.



La capacité d'accueil sera de 20 000 places, avec un terrain en gazon naturel de qualité, une piste d'athlétisme, un centre de presse, un centre de diffusion ainsi que d'autres installations nécessaires à l'accueil d'événements internationaux tels que la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies.











Stade Charles Konan Banny



VILLE Yamoussoukro



CONSTRUCTION 2019 - 2021



CAPACITÉ 20 000



Situé à Yamoussoukro la capitale du pays, qui est constamment en ébullition avec l'activité économique, le nouveau stade de Yamoussoukro fait partie de l'architecture monumentale de la ville et s'ajoutera au centre d'activité économique de la ville après le tournoi.



Après deux ans de construction, le stade a accueilli son premier match de football le 3 juin, qui a servi de qualification pour la phase finale de l'AFCON TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, les hôtes ayant battu la Zambie 3-1 lors de l'inauguration.



Le stade de Yamoussoukro a une capacité de 20 000 places assises, une piste d'athlétisme, des installations pour les médias, des suites d'hospitalité et des centres de conférence.















Stade Laurent Pokou



VILLE San Pedro



CONSTRUCTION 2019 - 2023



CAPACITÉ 20 000



Beauté architecturale située dans la région culturellement riche du Poro, le stade Laurent Pokou fait également partie de l'héritage infrastructurel de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.



Les travaux de construction ont débuté en 2018 et le stade de 20 000 places sera un joyau pour la région du Poro en Côte d'Ivoire.



Couvrant 23,33 hectares de terrain, le design élégant du stade sera complété par ses installations de classe mondiale, qui comprennent un terrain en gazon naturel ultramoderne, des salles de conférence, des salles d'entraînement et des salles de sport.







