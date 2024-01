CAN 2023 : Djamel Belmadi n’est plus le sélectionneur de l’Algérie

Éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après la défaite (1-0) lors de la 3ème journée du groupe D face à la Mauritanie, le mardi 23 janvier dernier, L’Algérie se sépare de son désormais ex entraîneur. La Fédération algérienne de Football a officialisé la fin de l’aventure de Djamel Belmadi à la tête de l’Équipe Nationale de L’Algérie.



C’est une élimination de top pour celui qui avait remporté la CAN 2019, Car lors de la précédente CAN, Djamel Belmadi et l’Algérie n’avaient pas réussi à franchir les matchs de poules. Le patron de la Fédération algérienne a tenu à remercier le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 pour tout ce qu’il a fait pour le football algérien. « J’ai rencontré l’entraîneur national, M. Djamel Belmadi, pour discuter des conséquences de cette élimination et nous sommes parvenus à un accord à l’amiable pour mettre fin à notre collaboration et rompre le contrat qui lie l’entraîneur à la Fédération algérienne de football. Nous remercions l’entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu’il a apporté à l’Équipe Nationale et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière », a déclaré le président Walid Sadi et rapporté par Wiwsport.



Pour rappel, Djamel Belmadi détient le record d’invincibilité en Afrique avec 35 matchs de rang sans perdre. En 67 matchs dirigés, Belmadi a gagné 43 rencontres, pour 17 nuls et 7 défaites avec les vainqueurs de la CAN 2019