CAN 2023 : Égypte et Ghana jouent leur survie ce lundi

L’Égypte et le Ghana jouent leur survie à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce lundi, lors de la troisième et dernière journée du groupe B. Les Pharaons défient le Cap-Vert (6 pts +4), déjà qualifié pour les 8es de finale, tandis que le Ghana sera aux prises avec le Mozambique.



L’Égypte et le Ghana sont deuxièmes du groupe B et comptent deux points, après deux matchs nuls contre le Mozambique (2-2) et le Ghana (2-2). Égypte et Ghana retiennent leur souffle ! Ces deux géants du continent sont dos au mur et doivent braver les vents contraires pour décrocher la qualification.

Les Pharaons, septuples champions d’Afrique, vont à l'assaut d'une impressionnante équipe du Cap-Vert, qui a balayé le Mozambique (3-0) et pris le meilleur sur le Ghana (2-1).



Avec ces deux succès, les Requins bleus sont déjà qualifiés pour le 8e de finale de finale de la 4ème CAN de leur histoire.



Actuellement, les Egyptiens sont deuxièmes du groupe B et comptent deux points, après deux matchs nuls contre Mozambique (2-2) et le Ghana (2-2)



Une victoire face aux Requins bleus assurerait la qualification aux hommes de Rui Vitoria. Mais il faudra faire sans l'attaquant star, Mohamed Salah. L'ailier de 31 ans est victime d'une élongation aux ischio-jambiers et ne serait disponible que dans deux matchs, après cette dernière journée et le huitième si les Pharaons se qualifient.



Les Egyptiens ont encore leur destin en mains, mais un match nul pourrait ne pas suffire, si l’une des deux équipes du groupe (Ghana et Mozambique) venait à gagner dans l’autre match.



De son côté, le Ghana (1 pt, -1) doit impérativement battre le Mozambique (1 pt -3) pour espérer se qualifier. Les Black Stars n’ont plus le droit à l’erreur, s’ils ne veulent pas quitter la compétition prématurément dès ce lundi.





Programme 3e journée





Groupe B





20h00 Cap-Vert / Égypte



20h00 Mozambique / Ghana