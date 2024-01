CAN 2023 (Groupe E) : la Tunisie en danger, le Mali pour assurer la première place face à la Namibie

La troisième journée de ce mercredi sera pleine de suspenses dans la poule E avec les quatre équipes qui peuvent se qualifier aux deux, voire trois places pour les 8es. La Tunisie, dernière (1 pt) semble la plus en danger, alors que le Mali (1er, 4 pts) et l’Afrique du Sud (2e, 3 pts) seraient quasiment qualifiés au moins comme meilleur troisième, même en cas de défaite.



Journée décisive pour les Tunisiens à la Coupe d’Afrique des nations 2024. Ce mercredi, la Tunisie dispute son dernier match de la phase de groupes, face à l’Afrique du Sud à 18 heures. Une rencontre primordiale pour les Aigles de Carthage puisqu’ils doivent absolument s’imposer pour continuer à rêver d’un deuxième titre continental, vingt ans après celui de la bande de l’ancien Titi parisien Selim Benachour.



Contrairement à la Côte d’Ivoire, qui doit compter sur les résultats des autres nations pour espérer atteindre les huitièmes de finale, la Tunisie a son destin entre les mains. S’ils l’emportent ce mercredi, les hommes de Jalel Kadri auront quatre points et dépasseront ainsi leur adversaire du jour, ce qui leur offrirait l’une des deux premières places et une qualification automatique pour la phase à élimination directe.



Aucun autre scénario ne qualifierait les Aigles de Carthage. Avec deux points de retard sur le troisième, la Namibie, leur bourreau lors du premier match, les Tunisiens ne peuvent se contenter d’un match nul. Une telle performance ou, pire, une défaite, les condamnerait à clore cette compétition à la quatrième et dernière place du groupe E. Un sérieux camouflet pour une équipe venue avec des ambitions de titre.



Dans le même groupe, le Mali est serein. En tête avec quatre points glanés lors des deux premiers matchs, les Maliens sont déjà assurés d’être qualifiés puisque aucun scénario ne les emmène plus loin qu’une troisième place. Et avec quatre points, cela suffirait pour faire partie des meilleurs troisièmes et ainsi poursuivre cette aventure à la Coupe d’Afrique des nations 2024.





Programme 3e journée



mercredi 24 janvier 2024



Groupe E



17h 00 Namibie /Mali



17h 00 Afrique du Sud /Tunisie