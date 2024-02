CAN 2023 : Guinée - RD Congo pour une place en demi-finale

Une place en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023 sera en jeu ce vendredi. La Guinée défie la République Démocratique du Congo au stade olympique d’Alassane Ouattara, à Ebimpé (20h00 GMT).



Pour la quatrième fois, la RD Congo affronte la G uinée en Coupe d'Afrique des Nations, les 3 précédentes rencontres ayant toutes eu lieu en phase de groupes (une victoire chacune et un match nul). Lors de la dernière occurrence en 2004, le Syli National était revenu au score pour s'imposer 2-1 grâce à des buts de Titi Camara et Pascal Feindouno.



Arrivée en quart sans avoir arraché la moindre victoire, la République Démocratique du Congo sait qu’elle devra être plus précise si elle veut arracher le graal “Certes, mais nous pouvons noter deux victoires sur le plan psychologique, la première est d’avoir battu aux tirs au but un top 5 et la seconde est d'encaisser pas beaucoup de but” confie Gédéon Kalulu, le défenseur des Léopards.



De leur côté, les Guinéens s’attendent à un match serré et comptent sur le retour de ses cadres : “Naby (Keita) et Serhou (Guirassy) sont de mieux en mieux. Ce sont deux atouts très importants pour notre équipe. Leurs entrées, lors des précédents matchs nous ont été primordiaux” lâche Amadou Diawara, le milieu défensif du Syli National.





Programme quart de finale



Vendredi 2 février 2023



17h00 Nigeria / Angola

20h00 Guinée / RD Congo