CAN 2023 : Guinée – Sénégal, un derby ouest-africain et un choc pour la première place

La rencontre Guinée – Sénégal de ce mardi s’annonce déjà passionnante et ne manque pas d’enjeux pour les deux équipes. Même s’ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, la bande à Sadio Mané voudra gagner ou prendre au moins un point pour terminer à la première place du groupe C.



Les « Lions » resteront à Yamoussoukro quand ils termineront leader de la poule C. ils y resteront pour disputer leur rencontre des 8es prévu le lundi 29 janvier 2024, à 17h00 GMT.



Mais si le Sénégal chute face à la Guinée, il terminera alors deuxième derrière le Syli. Ce qui l’obligerait de faire le déplacement pour Abidjan, ouu il jouera alors leur huitième de finale contre l’équipe classée deuxième dans la poule A (Guinée équatoriale, le Nigeria, Côte d’Ivoire ou Nigeria), le samedi 27 janvier.



Vainqueur de la Gambie (3-0) et du Cameroun (3-1) lors des deux premières sorties, la bande à Sadio Mané vise un trois sur trois historique, puisque le Sénégal n’a jamais remporté ses trois matchs de groupes en CAN, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Dans l’autre match de la poule C, le Cameroun cherchera la qualification devant la Gambie au stade de la Paix de Bouaké, à la même heure (17h00).





Programme 3e journée



Mardi 23 janvier 2024



17h00 Guinée – Sénégal



17h00 Gambie – Cameroun