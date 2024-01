CAN 2023 : Hervé Renard ne rejoindra pas la Côte d’Ivoire, la FFF dit non au prêt

Comme l'a confirmé Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football (FFF), auprès de RMC Sport, Hervé Renard ne sera pas "prêté" à la Côte d'Ivoire pour la fin de la Coupe d'Afrique des nations. La demande de la fédération ivoirienne n'a pas abouti.



Après plusieurs heures de réflexion, la décision a été prise par la FFF. La Fédération française de football a décidé de ne pas "prêter" Hervé Renard à la Côte d’Ivoire pour la fin de la Coupe d'Afrique des nations 2024.



Même s'ils ont pris le temps de réfléchir "pour ne pas donner le sentiment de bloquer trop vite le sélectionneur de l'équipe de France féminine qui était désireux de succéder à Jean-Louis Gasset", le président et le vice-président de la FFF, Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas, n'ont jamais eu l'intention de libérer temporairement l'ancien technicien des Éléphants, vainqueur de l'édition 2015 de la CAN avec cette même équipe.



C'est donc bien Emerse Faé qui sera sur le banc ivoirien pour le choc des 8es de finale du tournoi face au Sénégal, lundi (20h).