CAN 2023 - Infirmerie des deux équipes : Pape Guèye vers le forfait, Sébastien Haller de retour

Pour affronter la Côte d’Ivoire en 8es de finale ce lundi (20h00 GMT), le sélectionneur Aliou Cissé pourrait ne pas compter sur Pape Guèye. Il est sorti sur blessure contre le Syli national de Guinée (2-0) après avoir ressenti des douleurs au mollet et n’a toujours pas repris les entraînements collectifs.

Le milieu de terrain n’a pas participé au galop de veille de match. Ce qui laisse penser qu’il pourrait être à court physiquement pour ce match important.



« Pour nos blessés, on fera le point cet après-midi (hier) pour savoir qui est apte et qui ne l'est pas. Mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Concernant Pape Guèye, il va bien. Maintenant, est-ce qu'il sera prêt pour le match de demain ? On ne sait pas encore, on le saura ce soir (hier) après l'entraînement. On fera le point avec les médecins », s'est limité à dire Aliou Cissé en conférence de presse d'avant-match.



La bonne nouvelle, c'est le retour de Moussa Niakhaté. Sorti sur blessure contre la Gambie (2-0), le 15 janvier dernier, le défenseur des « Lions » sera d'attaque face aux « Éléphants ».

« Le staff médical m'a bien géré, on a bien bossé ensemble. Aujourd'hui, je me sens bien », a rassuré le n°19 des Lions qui était présent en conférence de presse d’avant-match.



Pour la Côte d'Ivoire, on annonce le retour de l'attaquant Sébastien Haller (15 sélections, 4 buts), qui était absent depuis le début du tournoi pour cause de blessure. L'attaquant de Dortmund s'est entraîné avec le groupe, hier dimanche, rapporte le quotidien sportif « Stades ».