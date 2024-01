CAN 2023 : Kaba Diawara annonce le retour de Serhou Guirassy contre le Sénégal

Le Sénégal et la Guinée vont se croiser lors de la dernière journée de la poule C, ce mardi (17H00 GMT) au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un derby ouest-africain qui marquera la première apparition de Sehrou Guirassy à cette CAN 2023 en Côte d’Ivoire. L’attaquant guinéen touché avant le coup d’envoi de cette compétition sera apte contre le Sénégal, selon son sélectionneur, Kaba Diawara.



La Guinée récupère le buteur de Stuttgart, Serhou Guirassy, qui n'a pas encore joué. Le meilleur buteur africain d'Europe avait été blessé avant la CAN lors du match amical contre le Nigeria (2-0). Mais le sélectionneur Kaba Diawara rassure et confirme la présence de Serhou Guirassy face aux « Lions » de la Teranga, champions d’Afrique en titre, et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN.



« Ce n’est un secret pour personne, Sehrou Guirassy sera là lors du troisième match face au Sénégal. Il nous a beaucoup manqué lors du début de la compétition même si on a confiance en Mohamed Bayo, il a fait le travail et il faut se féliciter d’avoir deux grands attaquants dans notre effectif », rassure Kaba Diawara.



Une bonne nouvelle pour les Guinéens qui vont compter sur le meilleur buteur africain d'Europe.