CAN 2023 : La Côte d'Ivoire fait le break (2-0)

58 ' Jean-Philippe Krasso hérite d'un ballon mal dégagé de Sangate. L’attaquant de l’Etoile de Belgrade qui jongle avec le ballon avant d'inscrire un but sur un petit retourné qui surprend Oupari Djoco (2-0).





45' C’est la pause au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Seko Fofana a inscrit, à la 4e minute, le premier but de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Après une passe de Frank Kessié, le milieu de terrain de Al Nassr résiste à la charge des défenseurs bissau-guinéen et décoche une frappe imparable qui finit dans le petit filet (1-0).