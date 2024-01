CAN 2023 : Lamine Camara est élu meilleur jeune joueur de la phase de groupe

La Confédération Africaine de Football a élu Lamine Camara, le jeune joueur le plus performant de la phase de groupes de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.



Pour sa première participation à une phase finale de CAN, Lamine Camara a pris très tôt ses marques. Titulaire face à la Gambie pour son tout premier match de CAN, le milieu de terrain a inscrit un doublé pour sa première titularisation face à la Gambie. Camara a enchaîné une très bonne performance dans l’entre jeu sénégalais face au Cameroun lors de la deuxième journée du groupe C.



Son ascension fulgurante ne laisse plus personne indifférent. Le jeune milieu de terrain du FC Metz reste sur sa lancée de ses précédentes campagnes dans les sélections de jeunes du Sénégal où il a remporté trophées (Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 et du championnat d’Afrique des nations), et distinctions individuelles. Lamine Camara a remporté le prix du meilleur jeune joueur africain de l’année 2023.