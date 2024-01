CAN 2023 – Sénégal vs Côte d’Ivoire : duel entre « Lions » et « Eléphants » pour une place en quarts de finale

Ce lundi 29 janvier 2024, c'est un choc immense qui va faire le plaisir de tous les observateurs du football africain entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023, les « Eléphants » jouent gros devant leur public face à une équipe sénégalaise particulièrement en forme.



Tenants du titre, les « Lions » auront à cœur de sortir un grand match. Pour y arriver, il faudra écarter la Côte d’Ivoire ce lundi, à 20h00 GMT, au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Après avoir survolé le groupe C avec trois victoires en autant de sorties, la bande à Sadio Mané vise une quatrième victoire dans cette compétition.



La Côte d’Ivoire, quant à elle, a perdu deux de ses trois matchs du premier tour contre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Les « Eléphants » voudront se racheter face aux « Lions ». L’équipe du Sénégal aura l’occasion de battre pour la première fois la Côte d’Ivoire en CAN.



Le Sénégal n’a jamais battu son adversaire du jour dans ce tournoi. Les Ivoiriens ont vaincu les Sénégalais en 1965 et 1986. Les « Lions » rejoindront les quarts de finale de la CAN en cas de victoire sur les « Eléphants ».





Programme 8es de finale



Lundi 29 janvier 2024



Stade Charles Konan Banny

20h00 Sénégal / Côte d’Ivoire