CAN 2023 : Top 10 joueurs à suivre

Dans quelques jours, l’Afrique va vibrer au rythme de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023. Pour cette grand’ messe, les stars du continent seront de nouveau très attendues. CAFOnline vous propose un Top 10 des joueurs à suivre.







Sadio Mané (Sénégal, 31 ans)







Meilleur joueur de l’édition précédente, la star des Lions de la Teranga sera de nouveau un joueur à surveiller. Après avoir quitté l’Europe pour l’Arabie saoudite l’été dernier, Sadio Mané n’a pas pour autant perdu de sa justesse. Il reste le guide et grand leader d’une équipe du Sénégal qui a pour ambition de réaliser le doublé.







Vincent Aboubakar (Cameroun, 31 ans)



Depuis plusieurs compétitions, c’est lui qui porte les Lions indomptables. Vincent Aboubakar est le capitaine et buteur du Cameroun. Son mental et son leadership seront es atouts pour guider ses coéquipiers sur le chemin d’une 6è étoile pour le Cameroun. Meilleur buteur de la précédente édition à domicile avec 8 réalisations, Aboubakar aura l’occasion de renforcer son compteur et pourquoi pas se rapprocher du record de son compatriote Samuel Eto’o, actuel meilleur buteur de l’histoire de la CAN avec 18 réalisations.



Sehrou Guirassy (Guinée, 27 ans)



L’avant-centre revit du côté de l’Allemagne depuis cette saison. Il enfile but sur but et rivalise avec d’autres grands attaquants de Bundesliga. Sehrou Guirassy est surement l’attaquant qui manquait au puzzle du Syli de Guinée pour exceller dans une phase finale de CAN. A lui de confirmer.



Sébastien Haller (Côte d’Ivoire 29 ans)



Pour sa deuxième Can, il ne pouvait rêver mieux. A la maison devant un public qui l’a très vite adopté dès ses premiers pas avec les Eléphants, il tentera de donner le maximum. Du haut de ses 29 ans, Sébastien Haller a atteint la maturité et compte bien frapper un grand coup lors de la compétition.







Mohamed Amoura (Algérie, 23 ans)



Si d’autres illustres ainés de l’effectif algérien (Mahrez, Feghouli, Slimani) ne sont plus à présenter, Mohamed Amoura devrait être la grande attraction de cette CAN, côté Fennecs. Le milieu de terrain excelle dans son club belge depuis deux saisons et a l’occasion de porter son équipe nationale dans une grande compétition.





Victor Osimhen (Nigeria, 25 ans)



Comment ne pas inclure le Meilleur joueur africain de l’année dans ce thread. Victor Osimhen tout juste auréolé de son titre étrenne son nouveau statut sur la scène continentale. C’est la figure de proue d’un bastion offensif très riche du Nigeria mais qu’il devra guider en Côte d’Ivoire.







Azzedine Ounahi (Maroc, 23 ans)



Avec l’équipe du Maroc à la Coupe du monde 2022, il a fait partie d’un collectif fort. Azzedine Ounahi a l’occasion encore une fois de confirmer tout le bien qu’on pense de lui.







Mohammed Kudus (Ghana, 23)







Véritable feu follet de West Ham United en Premier League anglaise, Mohammed Kudus a enflammé l'un des meilleurs championnats du monde grâce à sa vitesse explosive, son talent et ses prouesses de buteur. Avec sept titres d'homme du match cette saison avec son équipe, la sensation ghanéenne de 23 ans sera l'un des joueurs clés des Black Stars dans leur quête d'un cinquième titre à la CAN CAF TotalEnergies.



Mohamed Salah (Egypte, 31 ans)







Comme lors des 3 dernière phases finales, Mohamed Salah sera de nouveau l’une des attractions sur les bords de la Lagune Ebrié. Star de Liverpool (Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du club) avec de nombreux buts chaque week-end, le Pharaon reste le leader de sa sélection nationale. Sous sa mène, l’Egypte a passé sans encombre les éliminatoires.







Peter Shalulile (Namibie, 30 ans)



A voir son physique frêle, on se tromperait presque sur l’homme. Mais Peter Shalulile truste le classement des buteurs du championnat sud-africain depuis quelques saisons et guide son club des Mamelodi Sundowns en Ligue des champions TotalEnergies de la CAF. La CAN est une parfaite plateforme pour reproduire toutes ces prouesses.







CAFOnline