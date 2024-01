CAN 2023 : "encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts", le sélectionneur de la Gambie raconte l’incident en avion

La sélection gambienne se rendait en Côte d’Ivoire pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations ce mercredi, quand ils ont été victimes d’un problème quelques minutes après leur décollage. Au bout de vingt minutes, l’avion, avec à son bord toute la sélection gambienne et l’entraîneur anversois Tom Saintfiet, a dû faire demi-tour. Il y avait trop peu d’oxygène à bord et la plupart des passagers se sont endormis après quelques minutes seulement.



« Nous aurions tous pu être morts »

Tom Saintfiet a réagi auprès de nos confrères du Nieuwsblad : « Nous aurions tous pu être morts. Nous nous sommes tous endormis rapidement, moi le premier. J’ai fait des rêves sur la façon dont ma vie se déroulait, réellement. Au bout de neuf minutes, le pilote a décidé de faire demi-tour car il n’y avait pas d’alimentation en oxygène. Certains joueurs ne se sont pas réveillés immédiatement après l’atterrissage. Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts. »



« Dès que nous sommes entrés dans le petit avion loué, nous avons remarqué l’énorme chaleur qui nous faisait transpirer », a expliqué le joueur Saidy Janko sur les réseaux sociaux.



« L’équipage nous a assuré que la climatisation se mettrait en marche dès que nous serions dans les airs. Mais la chaleur inhumaine, combinée au manque croissant d’oxygène, a causé de graves maux de tête à tout le monde et des étourdissements. Plusieurs personnes se sont endormies profondément quelques minutes après être montées à bord. »



« Une fois dans les airs, la situation s’est aggravée, ne laissant au pilote d’autre choix que d’effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Banjul neuf minutes après le décollage. Sinon les conséquences auraient pu être bien pires », déplore le joueur.



Pas de dégâts sur le long terme

A première vue, aucun passage ne semble avoir subi des dommages permanents. Tous les joueurs ont demandé à s’entraîner plus tard que prévu mercredi soir. Tom Saintfiet indique : « Nous ne voulons plus voler avec un avion comme celui-ci, il était trop petit. Nous trouverons un autre avion pour voler ce jeudi. Je suis prêt à mourir sur le terrain de football, je ne suis pas prêt à mourir pour mon travail en dehors du terrain. »



La Gambie disputera en principe lundi son premier match de poule contre le Sénégal, champion d’Afrique sortant. On ne sait pas encore quand la Gambie se rendra au tournoi.





