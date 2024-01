CAN 2023 : l’Afrique du Sud se relance, le Maroc accroché par la RD Congo

L’Afrique du Sud, entraînée par Hugo Broos, s’est relancée en battant la Namibie 4-0 dans son deuxième match du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations de football, dimanche, à Korhogo, en Côte d’Ivoire.

Percy Tau, passé l’Union, le Club Bruges et Anderlecht, a ouvert le score sur penalty à la 14e minute. Themba Zwane (25e et 40e) a ensuite inscrit un doublé. Thapelo Maseko (75e) a fixé le score à 4-0.



Battue par le Mali 2-0 en ouverture, l’Afrique du Sud prend la deuxième place du groupe avec 3 points, comme son adversaire du jour. Le Mali, accroché 1-1 par la Tunisie samedi, est en tête avec 4 points. La Tunisie ferme la marche avec 1 unité.



Le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, a été tenu en échec 1-1 par la République démocratique du Congo à San Pédro, dans le groupe F. Achraf Hakimi (6e) a donné l’avantage au Maroc en début de rencontre. Après un penalty loupé par Cédric Bakambu (41e), Silas Wamangituka (76e) a égalisé pour la RDC.



Bilal El Khannous (Genk) est monté au jeu à la 64e minute à la place de Selim Amallah (ex-Mouscron et Standard) et Tarik Tissoudali (La Gantoise) est resté sur le banc pour le Maroc. Joris Kayembe (Genk) aussi n’a pas quitté le banc de la RDC.



Dans l’autre rencontre du groupe, la Zambie et la Tanzanie se sont neutralisées 1-1. Simon Msuva (11e) a donné l’avantage à la Tanzanie. Réduite à 10 après le rouge reçu par Rodrick Kabwe (44e), la Zambie a arraché l’égalisation grâce à Patson Daka (88e).



Le Maroc (4 points) est en tête du groupe. La République démocratique du Congo et la Zambie suivent avec 2 unités. La Tanzanie (1 point) est dernière.



Le Soir