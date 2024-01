CAN 2023 : l’équipe de la Gambie est arrivée à Yamoussoukro

L’équipe nationale de la Gambie est arrivée ce jeudi, à Yamoussoukro, ville du centre de la Côte d’Ivoire pour prendre part à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football prévue du 13 janvier au 11 février.



Pour rappel, la Gambie avait pris un avion mercredi pour se rendre en Côte d’Ivoire pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations mais elle a été contrainte de faire demi-tour après un incident après le décollage.



La Gambie est logée dans la poule C avec le Sénégal, Cameroun et la Guinée.

Les « Scorpions » joueront leur premier match contre les « Lions » du Sénégal, le 15 janvier à 14h GMT.



Le match d’ouverture est prévu le 13 janvier à 20h GMT entre le pays hôte la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau.