CAN 2023 : la CAF augmente la dotation financière à hauteur de 40%

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé une augmentation de 40% du prix du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023.

Le vainqueur de la 34e édition du plus grand évènement sportif organisé sur le sol africain, recevra 7 000 000 USD soit plus de 4 milliards FCFA.



Selon la CAF, le finaliste de cette CAN percevra 4 000 000 USD 2,3 milliards FCFA) Chaque demi-finaliste repartira avec 2 500 000 USD et chacun des quatre quarts de finalistes, 1 300 000 USD.



Le Président de l’instance dirigeante du football africain, a déclaré que la CAF a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant la dotation de la CAN et de toutes ses autres compétitions majeures.

« Nous avons augmenté le prix du vainqueur de la CAN à 7 000 000 USD, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à la CAN précédente », a fait savoir Patrice Motsepe.



« Je suis convaincu qu'une partie de ce montant contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration », a-t-il ajouté.



La Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire 2023.