CAN 2023 : la CAF enquête sur Krépin Diatta

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête sur Krépin Diatta à la suite de ses propos après la défaite du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN 2023. Le joueur de l’AS Monaco a laissé éclater sa frustration lors de l’élimination de son équipe aux tirs au but face à la Côte d’Ivoire.



La polémique s’est intensifiée lorsque des témoignages ont émergé, suggérant que le joueur aurait tenu des propos controversés en privé. Selon certaines sources, Diatta aurait déclaré : « Vous nous avez tués, vous êtes corrompus. Gardez votre coupe d’Afrique », a-t-il lancé à un représentant média de la Confédération africaine de football (CAF). Ces déclarations ont poussé la CAF à ouvrir une enquête sur le joueur.



L’institution présidée par Patrice Motsepe aurait dès lors ouvert une enquête. Selon les informations de Sport News Africa, cette dernière dissèquera l’ensemble de la séquence pour faire des recoupements avec les témoignages des membres de la CAF présents sur scène, afin de déterminer qui étaient visés par les accusations. Krépin risque plusieurs matches de suspension et une lourde amende.