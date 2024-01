CAN 2023 : la FFF refuse de le "prêter" à la Côte d’Ivoire, Hervé Renard sort du silence

L’affaire n’a pas duré longtemps, mais elle en a surpris plus d’un. Pour la première fois depuis très longtemps, une sélection nationale engagée dans un tournoi a demandé à une fédération étrangère de lui prêter son sélectionneur. Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (elle affrontera le Sénégal), la Côte d’Ivoire a demandé à la Fédération française de football (FFF) le prêt du sélectionneur des Bleues, Hervé Renard.



Malheureusement pour les Éléphants, la fédération française a finalement refusé de libérer son coach. Et ce dernier n’a pas caché sa frustration. « Les négociations n’ont pas abouti favorablement, c’est que cela ne devait pas se réaliser. J’aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement », a-t-il déclaré à Canal+.



Visiblement emballé par la proposition ivoirienne, Renard va devoir suivre la fin de la CAN 2023 devant sa télévision. Reste maintenant à savoir comment les Bleues vont prendre cette mini saga.