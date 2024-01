CAN 2023 : la Tunisie accrochée par le Mali et proche de l’élimination

Pour son deuxième match, la Tunisie a été accrochée par le Mali (1-1) et se rapproche d’une élimination dès les phases de poules de cette CAN 2023. Il faudra un miracle lors du troisième match du groupe E.



Le nul n’arrange finalement ni les « Aigles » maliens, pas encore qualifiés, ni les « Aigles » de Carthage, dont le dernier match contre l’Afrique du Sud mercredi prochain s’annonce dramatique.

La Namibie, deuxième avec trois points, joue dimanche contre l’Afrique du Sud, quatrième et dernière après sa défaite inaugurale contre le Mali (2-0).