CAN 2023 : le Sénégal pressenti pour succéder à sa propre couronne

La phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations a rendu son verdict. Et comme à l’accoutumée, cette première échéance a tenu toutes ses promesses, avec son lot de déceptions. Si l’Algérie, le Ghana et la Tunisie ont pris la porte dès le premier tour, la Côte d’Ivoire a frôlé la catastrophe en se qualifiant sur le gong grâce au succès du Maroc sur la Zambie, la veille.



Même son de cloche pour le Cameroun qui a dû patienter jusqu’à la dernière journée pour arracher son billet pour le tour suivant au moyen d’un succès étriqué face à la Gambie.



Au rang des surprises, on soulignera les premières places acquises de la Guinée équatoriale, du Cap Vert et de l’Angola. À l’heure où se profilent désormais les huitièmes de finale, nous sommes en droit de nous poser la question suivante : qui succédera au Sénégal ?



Selon le générateur de probabilités Opta, les tenants du titre qui se sont extirpés de la phase précédente avec trois victoires au compteur, sont pressentis pour succéder à leur propre couronne (20,1%). Obtenant 16,4% des suffrages, le Maroc arrive au second rang et devance le Nigeria (13,1%), classé deuxième de sa poule après avoir pris 7 points sur 9 possibles. L’Egypte (7,7%) et le Cameroun (6,8%) complètent le top 5.