CAN 2023 :le classement du temps de jeu des 20 « Lions » utilisés par Aliou Cissé au premier tour

Le Sénégal a bouclé le premier tour avec trois succès en autant de sorties. Les champions d’Afrique sont les seuls à avoir réalisé cette performance. Ils affronteront les « Éléphants » de Côte d’Ivoire en huitièmes de finale, lundi 29 janvier (20h00 GMT).



Le quotidien sportif « Stades » a établi le classement, selon le temps de jeu, des « Lions » utilisés par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé lors de la première phase à la CAN 2023. Le technicien a fait jouer 20 éléments de son groupe de 27 joueurs.



Sur les 3 gardiens convoqués, Cissé a utilisé jusqu’ici que le titulaire au poste, Édouard Mendy. Alfred Gomis et Mory Diaw n’ont pas encore joué la moindre minute.



En défense, le sélectionneur national a donné du temps de jeu 6 des 9 joueurs présents. Youssouf Sabaly, Formose Mendy et Abdoulaye Niakhaté n’ont pas encore foulé les pelouses ivoiriennes.

Au milieu de terrain, Cissé a donné du temps de jeu à tous les joueurs sélectionnés. Comme quoi Aliou Cissé compte sur tout son effectif.



A noter que Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta et Sadio Mané sont les seuls à avoir disputé l’intégralité des 3 matchs du Sénégal, soit 270 minutes. Le plus faible temps de jeu est pour Fodé Ballo Touré (2 mn, 1 match). Sept joueurs n’ont pas été utilisés pour le moment.





« Lions » utilisés (20)



1. Édouard Mendy (270 mn, 3 matchs)

2. Kalidou Koulibaly (270 mn, 3 matchs)

3. Krépin Diatta (270 mn, 3 matchs)

4. Sadio Mané (270 mn, 3 matchs)

5. Ismail Jakobs (268 mn, 3 matchs)

6. Pape A. Gueye (239 mn, 3 matchs)

7. Ismaïla Sarr (231 mn, 3 matchs)

8. Habib Diallo (226 mn, 3 matchs)

9. Lamine Camara (179 mn, 2 matchs)

10. Abdou Diallo (148 mn, 2 matchs)

11. Pape Matar Sarr (144 mn, 2 matchs)

12. Nampalys Mendy (102 mn, 2 matchs)

13. Abdoulaye Seck (99 mn, 2 matchs)

14. Moussa Niakhaté (81 mn, 1 match)

15. Nicolas Jackson (44 mn, 3 matchs)

16. lliman Ndiaye (39 mn, 3 matchs)

17. Gana Gueye (36 mn, 2 matchs)

18. Pathé Ciss (33 mn, 2 matchs)

19. Cheikhou Kouyaté (19 mn, 1 match)

20 Fodé Ballo-Touré (2 mn, 1 match)



Non-utilisés (7)



Alfred Gomis, Mory Diaw, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Formose Mendy, Youssouf Sabaly, Bamba Dieng, Abdallah Sima