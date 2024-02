CAN 2023 : les Super Eagles face au piège angolais

L’équipe du Nigeria affronte l’Angola, ce vendredi 2 février 2024 au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (17h00 GMT), en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Un défi de taille pour les Super Eagles face à un adversaire imprévisible.



Nigeria-Angola, c’est la première affiche des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023.



Les Super Eagles ont éliminé le Cameroun en huitièmes de finale, après un succès 2-0 au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le samedi 27 janvier 2024. Les Nigérians recevront les Palancas Negras sur la même pelouse, ce vendredi 2 février 2024 avec l’ambition de se hisser en demi-finale, une étape qu’ils ont atteinte pour la dernière fois en 2019 en Egypte.



Triple vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (1980, 1994 et 2013), le Nigeria est logiquement favori sur le papier, avec dans ses rangs des joueurs de classe mondiale tels que, Victor Osimhen récemment élu joueur africain de l’année, Ademola Lookman, Alex iwobi, Samuel Chukwueze...

Le Nigeria présente aussi la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé depuis le début de la compétition.



En face, l’Angola retrouve les quarts de finale pour la première fois depuis l’édition qu’il a abritée en 2010. Les Palancas Negras multiplient les surprises depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.



Surprenants leaders de la poule D basée à Bouake (7 points), devant le Burkina Faso (4 points), la Mauritanie (3 points) et l’Algérie (2 points), Pedro Gonçalves et ses poulains ont explosé la Namibie en huitième de finale (3-0).



Avec 9 buts inscrits en quatre matches, l’équipe angolaise a l’une des meilleures attaques du tournoi. Auteur d’un doublé face à la Namibie, ses 3e et 4e buts dans la compétition, Gelson Dala symbolise cette puissance offensive et sera l’homme à surveiller pour la défense nigériane.