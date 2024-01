CAN 2023 : les sept (7) joueurs non-utilisés par Aliou Cissé, Gana et Kouyaté peu utilisés

L’équipe du Sénégal a livré un premier tour rassurant, avec trois matchs et autant de victoires. Une performance historique pour le Sénégal. Pour obtenir ce résultat, le sélectionneur s’est appuyé sur 20 joueurs. Seuls 7 joueurs de son effectif n’ont pas bénéficier d’un temps de jeu.



En effet, seuls les gardiens Alfred Gomis et Mory Diaw, les défenseurs Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Formose Mendy et Youssouf Sabaly, et les attaquants Bamba Dieng et Abdallah Sima (forfait) n’ont pas encore foulé la pelouse du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.



Gana Guèye (36mn, 2 matchs), Pathé Ciss (33mn, 2 matchs), Cheikhou Kouyaté (19mn, 1 match) et Fodé Ballo-Touré (2mn, 1 match) sont les quatre joueurs les moins utilisés.





7 « Lions » non-utilisés



Alfred Gomis



Mory Diaw



Abdoulaye Niakhaté Ndiaye



Formose Mendy



Youssouf Sabaly



Bamba Dieng



Abdallah Sima