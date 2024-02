CAN 2023 : trois (3) arbitres sénégalais désignés pour la rencontre Angola - Nigeria

Trois (3) arbitres sénégalais auront l’opportunité de faire bonne impression lors des quarts de finale. Ils ont été choisis pour officier le match qui opposera l’Angola au Nigeria.



Le Nigeria affrontera l’Angola en quart de finale de la CAN ce vendredi (18h00 GMT), au Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral sénégalais pour officier la rencontre. Il s’agit d’Issa Sy, qui jouera le rôle de l’arbitre central. Ce dernier sera assisté de ses deux compatriotes Nouha Bangoura et Djibril Camara.



Ce sera la deuxième rencontre arbitrée par le trio sénégalais au cours de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Il s’agissait de la rencontre entre l’Algérie et l’Angola pour le compte de la première journée du groupe D.