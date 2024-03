CAN 2025 : Eswatini, Tchad, Libéria et Soudan du sud valident leur billet pour le dernier tour

On connaît enfin les quatre sélections qui rejoindront la phase de poules des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Il s’agit d’Eswatini, du Tchad, du Libéria et du Soudan du sud.



Pour la première fois de leur histoire, les Swazi sont qualifiés pour la phase de groupe des éliminatoires d’une CAN CAF. Victorieux lors du match aller 3-0 face à la Somalie, Eswatini a une nouvelle fois contrôlé son adversaire 2-2, ce mardi au stade Mbombela de Nelspruit en Afrique du Sud.



Le match nul 0-0 entre Djibouti et le Libéria a ouvert les portes d’une qualification aux Lone Stars, qui avaient fait le plus gros travail, lors du match match aller en battant les Requins de la Mer rouge 2-0.

Le Soudan du Sud complète ce quatuor. La plus jeune nation africaine a tenu en échec São Tomé et Principe 0-0. Sa qualification est dûe à ce but marqué sur le terrain des Verts et Jaunes 1-1 lors de la rencontre aller.



À noter que ces 4 sélections rejoignent les 44 nations africaines les mieux classées au classement FIFA, qui étaient exemptés de tour préliminaire.



La Confédération africaine de football (CAF) annoncera prochainement la date du tirage au sort de la phase de groupes des qualifications.





Résultats des matchs



Eswatini 2-2 Somalie



Ile Maurice 1-2 Tchad



Libéria 0-0 Djibouti



Soudan du Sud 0-0 Sao Tomé et Principe