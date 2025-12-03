CAN 2025 : Everton libère Gana Gueye et Iliman Ndiaye à la date fixée par la FIFA

Le club d’Everton s’est conformé au calendrier établi par la FIFA, qui permet aux joueurs convoqués de disputer les matchs de leur club jusqu’à la veille de leur rassemblement en sélection.
Sur ses réseaux sociaux, Everton a confirmé que les internationaux sénégalais Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye rejoindront l’équipe nationale le lundi 15 décembre, conformément aux directives de la FIFA concernant la mise à disposition des joueurs pour la CAN 2025.
