CAN 2025 : Motsepe annonce une visite au Sénégal dans "les prochaines semaines" pour apaiser les tensions

Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé ce dimanche qu’il visitera «dans les prochaines semaines» le Sénégal, au cours d’une conférence de presse. Cette visite vise à apaiser les tensions avec le gouvernement et les dirigeants du football sénégalais, qui accusent l’Institution qu’il dirige de «soupçons de corruption» après le retrait de la CAN 2025 au Sénégal.



«Nous n’allons pas permettre que le football divise nos peuples, en apportant du stress et des tensions. Bien au contraire, le football doit unir nos peuples. La CAF et moi sommes déterminés pour s'assurer que ces excellentes relations, ces relations historiques entre le peuple du Sénégal et le peuple du Maroc, continuent de se développer et que ces liens continuent de se renforcer», a soutenu Motsepe.



Le premier responsable de la CAF a aussi annoncé qu’il visitera «bientôt» le Maroc, toujours dans le cadre d’un apaisement des tensions, alors que le litige relatif à la CAN 2025 a été confié au Tribunal arbitral du sport (TAS).