Thiès: 1 293 personnes issues de 25 formations civiles participeront au défilé du 4 avril

Au Sénégal, la fête de l'Indépendance du 4 avril 2026 sera célébrée à Thiès (est). Le commandant de la Zone militaire numéro 7, le colonel El Hadji Oumar Faye, a annoncé, le 28 mars 2026, que le volet civil du défilé mobilisera 1 293 personnes issues de vingt-cinq formations civiles, au cours d'une rencontre avec la presse locale.«Nous assisterons, après la remise de décorations, au passage de 25 formations civiles, représentant un effectif global de 1.293 défilants, composés notamment d’écoles, de structures professionnelles et de l’Office national des anciens combattants », a-t-il indiqué lors de la dernière répétition générale, en présence du directeur de la Direction des relations publiques des armées (DIRPA), le colonel Ibrahima Sow, et du commandant de la légion de gendarmerie, le colonel Arouna Sarr.Il a également présenté le programme des festivités marquant le 66e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Selon lui, les activités débuteront le 3 avril avec une retraite aux flambeaux prévue à partir de 19 heures. Celle-ci se déroulera suivant trois circuits au départ des communes de Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-Ouest, pour converger vers la gouvernance.« Sur chaque circuit, il y aura des militaires, des mouvements de jeunesse ainsi que des éléments de la musique principale des forces armées pour deux circuits, tandis que le troisième sera animé par la musique de la police nationale », a-t-il précisé, ajoutant que la retraite aux flambeaux sera suivie d’activités folkloriques et d’une parade d'un escadron de la Gendarmerie nationale.Le 4 avril, la cérémonie officielle débutera par une prise d’armes, suivie d’un défilé civil et militaire. Après le passage des formations civiles, sont prévus un défilé aérien et une revue navale.Selon le commandant de la Zone militaire numéro 7, le défilé aérien mobilisera 11 aéronefs de différents types, tandis que le défilé motorisé comprendra 265 véhicules et engins blindés, 106 motards, 13 squads et quatre embarcations. Le défilé de l’escadron monté de la Gendarmerie nationale, avec 105 chevaux, est également inscrit au programme.Le colonel Faye a aussi souligné que les activités débuteront à partir de l’arrivée du Président de la République, prévue à 9h30, et devront se terminer à midi.