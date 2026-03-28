Foot : Au Stade de France, le Sénégal célèbre son sacre à la CAN et domine le Pérou

Deux mois après son sacre au Maroc, le Sénégal a signé une victoire convaincante (2-0) face au Pérou, ce samedi à Saint-Denis, au Stade de France, lors d’un match amical. Les buts des Lions ont été inscrits par Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr. Avant le coup d’envoi et à l’issue de la rencontre, les champions d’Afrique ont présenté au public le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



Titularisé pour la deuxième fois, Ibrahim Mbaye s’est illustré en délivrant une passe décisive à Nicolas Jackson. Un peu plus de deux mois après leur succès à Rabat face au Maroc, les Sénégalais confirment leur potentiel, malgré l’absence de cadres tels que Edouard Mendy, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Iliman Ndiaye.



Les « Lions » donnent désormais rendez-vous à leurs supporters le mardi 31 mars à Diamniadio, pour le deuxième match de cette fenêtre internationale, face à la Gambie.