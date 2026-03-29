Kolda : 100 femmes formées aux droits humains pour renforcer leur leadership et leur autonomie économique

À Kolda, une centaine de femmes issues de dix groupements communautaires viennent de bénéficier, ce week-end, d’une importante session de renforcement de capacités axée sur les droits humains. Organisée à Faraba, dans la périphérie de la capitale du Fouladou, cette initiative vise à accroître la participation des femmes dans les instances de prise de décision et à consolider leur rôle dans le développement économique local.



Cette formation s’inscrit dans le cadre de la phase II du projet intitulé « Renforcement de l’économie sociale, écologique et solidaire dans la ville de Kolda ». Mis en œuvre par l’association Guné, avec l’appui de sa fondation partenaire basée en Espagne, le programme entend structurer et autonomiser les organisations féminines locales.



Durant les travaux, les participantes — agricultrices, transformatrices, avicultrices et commerçantes — ont été outillées sur leurs droits fondamentaux, mais aussi sur les mécanismes de plaidoyer et de participation citoyenne. L’objectif est de leur permettre de mieux s’impliquer dans la gouvernance locale et de développer des activités génératrices de revenus plus durables.



Selon Madame Awa Kandé, facilitatrice de la session, par ailleurs présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et cheffe du bureau Genre de l’Inspection d’Académie de Kolda, cette initiative a également contribué à renforcer la dynamique organisationnelle des bénéficiaires. « Ces femmes, désormais regroupées en coopérative, disposent de nouvelles compétences pour mieux structurer leurs activités et défendre leurs intérêts », a-t-elle souligné.



Au nom des participantes, Madame Dionkounda Baldé s’est réjouie des acquis de la formation. Elle estime que ces enseignements ont permis aux femmes d’être mieux armées pour faire valoir leurs droits et porter des actions de plaidoyer au sein de leurs communautés.



Les résultats sont déjà perceptibles sur le terrain. « Les violences conjugales sont en baisse et les femmes sont aujourd’hui davantage sensibilisées à l’importance de la scolarisation des enfants », a-t-elle indiqué. Elle note également des avancées significatives en matière de santé, avec une forte adhésion des femmes aux mutuelles, facilitant ainsi l’accès à des soins à moindre coût.



Malgré ces progrès, des défis persistent. L’accès à la terre pour les femmes ainsi que les difficultés d’écoulement des produits sur les marchés constituent encore des obstacles majeurs pour cette jeune coopérative, qui entend toutefois capitaliser sur ces nouvelles compétences pour poursuivre sa marche vers l’autonomisation.