La sélection sénégalaise a dominé le Malawi sur le score de 6 buts à 4 lors d’un second match amical de préparation à la CAN de Beach Soccer 2026. Cette nouvelle victoire intervient à l’approche du tournoi continental.



Le Sénégal accueillera la compétition à Saly du 28 novembre au 6 décembre 2026. Les Lions entameront leur parcours contre le Ghana le 28 novembre à 16h30.