CAN 2025: les trois supporters libérés demandent un accompagnement de Dakar pour leur réinsertion

Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade, trois des 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc suite aux incidents de la finale de la CAN 2025, ont été libérés le 18 avril 2026 après avoir purgé une peine de trois mois de prison ferme. Les supporters libérés demandent un accompagnement de l'État pour leur réinsertion.



Aziz Wade a déclaré lors d’un entretien sur la RFM que parmi les 18 supporters, certains ont perdu leurs boulots, alors que d'autres subissent l'expiration de leur carte de séjour. « Il y a Bamba qui était aux États-Unis. Lorsqu'il a été arrêté, il a présenté son passeport sénégalais. C'est un vrai patriote. Il y en a un autre qui se nomme Babacar. Il vit en Espagne, son séjour se termine le 4 mai prochain », a-t-il expliqué.



Il est également revenu sur la nécessité d'une réinsertion « Nous sommes 18 supporters. Il faut un accompagnement pour une réinsertion. Nous avons vécu des moments difficiles (…) Mais nous nous sommes sacrifiés pour le Sénégal. L'État doit accompagner ses fils », a-t-il plaidé.

Cependant, il est toujours soucieux du sort de ses camarades. « Je suis libre, mais je te jure, je ne dors pas. Je pense aux autres », a-t-il indiqué.

