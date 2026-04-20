Dakar : la gendarmerie démantèle un réseau de trafic de produits liés à la prise de poids à «l’augmentation des fesses»

Les gendarmes ont démantelé un réseau de trafic de produits destinés à la prise de poids, à l’amincissement et à « l’augmentation des fesses » aux Almadies2 (Dakar). Deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Près de 1 700 gélules et comprimés, 66 sirops, ainsi que plusieurs crèmes et poudres ont été saisis.



Selon L’Observateur, l’opération a débuté avec l’interpellation d’un livreur trouvé en possession d’un sachet contenant des produits prohibés. Lors de la fouille de la malle de sa moto, les enquêteurs ont découvert plusieurs substances présentées comme capables de « faire grossir les fesses », « affiner la taille » ou encore « faire prendre du poids ».



Interrogé, le suspect a fini par reconnaître qu’il connaissait le caractère illicite de la marchandise. Sur ses indications, les enquêteurs se sont rendus aux Almadies 2 où ils ont arrêté une femme identifiée comme F. Faye, âgée de 39 ans.



La perquisition menée dans son appartement a permis de découvrir un important stock de produits soigneusement conditionnés et prêts à être livrés à une clientèle en quête de transformations corporelles rapides. Les gendarmes y ont trouvé une véritable officine clandestine.



Face aux preuves, la mise en cause a reconnu les faits. Elle a expliqué importer les produits depuis la Côte d’Ivoire auprès d’un fournisseur surnommé « Maman Jolie », avant de revendre la marchandise et d’envoyer l’argent de façon électronique.



Les deux individus arrêtés sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, trafic international par importation de produits médicaux, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d’autrui».



Les enquêteurs ont également saisi un véhicule BMW, une moto appartenant aux mis en cause ainsi qu’un coffre contenant les recettes issues des ventes.