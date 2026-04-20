Réorganisation du parti Pastef: Demba Gueye perçoit une «armée» destinée à faire face au Président Diomaye

L'analyste politique Demba Gueye a réagi sur la liste de la réorganisation du parti Pastef-Les Patriotes. L’analyste estime que cette liste a été conçue sur la base de la loyauté des membres du parti vis-à-vis d'Ousmane Sonko mais également de leur opposition vis-à-vis du Président Diomaye Faye.



« Quand j'ai regardé la liste, j'ai tout de suite pensé qu'il a opté pour la priorité. Il a mis la priorité sur la loyauté et non sur la popularité. Parce que dans la réorganisation d'un parti politique, (…) les personnes qui sont nommées le sont sur la base de leurs résultats électoraux, sur la base de leur représentativité. Mais ce que j'ai constaté chez cette liste, c'est que c'est une liste qui a été concoctée sur la base de la loyauté », a-t-il expliqué sur les ondes de la RFM, lors du bulletin de 12 heures.



L’analyste politique a également affirmé qu’il s’agit d’une armée constituée pour faire face au président Diomaye et à la coalition « Diomaye Président ». « Donc, en quelque sorte, la liste, pour moi, c'est une liste de personnes qui ont été choisies sur la base de leur loyauté vis-à-vis d'Ousmane Sonko, mais également de leur opposition vis-à-vis du Président Diomaye Faye. C'est ça pour moi le choix qui a été fait. Donc, c'est en quelque sorte une armée qui a été formée pour faire face au Président Diomaye, pour faire face à la coalition « Diomaye Président », a-t-il indiqué.



Il a aussi ajouté que les personnes choisies sont « les personnes les plus en vue sur le plan médiatique, les plus virulentes, ceux qui défendent Ousmane Sonko, en tout cas, ceux qui descendent au front ».



D’après lui, une autre a été aussi faite pour récompenser des gens qui attaquent « foncièrement » le Président Diomaye Faye. « Et donc, de l'autre côté aussi, on fait une autre liste, ce sont des gens qui sont foncièrement opposés au Président Diomaye, ça il faut le noter. Vous prenez quelqu'un comme Abass Fall, quelqu'un comme Bassirou Kébé qui vient d'être limogé, c'est des gens qui se sont illustrés et qui sont connus par leur sortie virulente vis-à-vis du Président Diomaye Faye », a-t-il martelé.