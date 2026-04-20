Kolda : les Agents de sécurité de proximité en première ligne pour promouvoir le civisme en milieu scolaire

Une cérémonie solennelle de montée des couleurs s’est tenue ce lundi 20 avril à l’école d’application de Gadapara, dans la commune de Kolda (sud). Cette initiative, portée par les Agents de Sécurité de Proximité (ASP), s’inscrit dans une dynamique de renforcement du civisme et de l’éducation citoyenne en milieu scolaire.



Devant les élèves et les enseignants, le drapeau national a été hissé dans une ambiance empreinte de respect et de ferveur patriotique. Les ASP ont saisi l’occasion pour sensibiliser les apprenants sur l’importance du respect des symboles de la République, des institutions ainsi que des biens publics.



Selon les organisateurs, cette démarche vise à inculquer aux jeunes générations les valeurs fondamentales du vivre-ensemble, de discipline et de responsabilité citoyenne. « Le respect du drapeau, de l’hymne national et des institutions constitue le socle d’une nation forte. Il est donc essentiel de l’enseigner dès le bas âge », a expliqué un responsable des ASP présent sur les lieux.



Les élèves, attentifs et engagés, ont participé activement à cette leçon de civisme grandeur nature. Les enseignants, pour leur part, ont salué cette initiative qui vient renforcer les enseignements dispensés en classe en matière d’éducation civique.



À travers de telles actions, les ASP confirment leur rôle non seulement dans la sécurité de proximité, mais aussi dans la sensibilisation et l’accompagnement des communautés pour la construction d’une citoyenneté responsable à Kolda.