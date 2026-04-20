Mali : la Cour d’appel refuse la liberté provisoire à Youssouf Sissoko, directeur de publication de "L’Alternance"

La Cour d’appel de Bamako a rejeté, ce lundi 20 avril 2026, la demande de liberté provisoire introduite par Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal L’Alternance, selon le journal Renouveau. Après avoir comparu devant la Cour le 13 avril 2026, le journaliste attendait le délibéré. La décision est désormais connue : il demeure en détention.



Pour rappel, Youssouf Sissoko est poursuivi pour «offense à un chef d’État étranger et atteinte au crédit de l’État », à la suite de la publication d’un article jugé controversé par les autorités. Le 23 mars 2026, il a été condamné par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité à deux ans de prison ferme et à une amende d'un million de francs CFA.



A l’origine de cette affaire, Youssouf Sissoko a été arrêté le 5 février 2026 après la publication d'un article intitulé «Le général Tiani sous le coup de l'émotion accuse Macron, Ouattara et Talon ». Les chefs d'accusation incluaient l'offense à un chef d'État étranger (le général Abdourahamane Tiani du Niger), la diffamation et l'atteinte au crédit de l'État.



Du côté de la défense, aucune réaction officielle n’a encore été rendue publique à la suite de ce nouveau revers judiciaire. La suite de la procédure reste attendue.

