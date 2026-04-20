Dans l'est de la RDC, les combats reprennent deux jours après la fin des négociations en Suisse

Cela faisait presque une semaine, soit la durée des négociations en Suisse, que les attaques de drones s’étaient calmées sur les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, dans le Sud-Kivu. Mais de nouvelles violences ont été enregistrées depuis le week-end dernier.



Dimanche 19 avril, tôt le matin, des frappes de drones ont visé les villages de Bichaka et « Point zéro », distants d’une dizaine de kilomètres, selon des sources locales. Des militaires congolais ainsi que leurs alliés burundais et des combattants Wazalendo sont présents dans cette zone.





Des déplacés s’y trouvent également. D’après les sources contactées par RFI, ces frappes ont fait six morts parmi les civils et une dizaine de blessés. Des positions des forces armées de la RDC (FARDC) ont aussi été ciblées et le bilan pourrait être plus lourd, informe les personnes sur place.



Le « Point zéro » est une zone stratégique que les FARDC cherchent à conserver. Elle permet notamment d’accéder à des entités importantes comme Fizi-centre, situé à environ 80 kilomètres. C’est aussi une bifurcation vers Minembwe, contrôlée par les Twiraneho, une milice d'autodéfense banyamulenge, membre de l’AFC/M23.



De son côté, l’AFC/M23 affirme que, dimanche toujours, les villages de Mikenge, à Minembwe, contrôlés par les Twiraneho ont été ciblés. Le mouvement évoque également des attaques dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu.



Cette reprise des combats intervient alors que l’AFC/M23 et le gouvernement congolais sont censés entamer, d’ici à une semaine, un travail conjoint de vérification du cessez-le-feu, en coopération avec la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (CIRGL) et la Monusco.