Sahel: «On ne peut pas assurer la sécurité ensemble si nos pays ne se font pas confiance» (Abdoulaye Diop)

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris part, à Lomé, à la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie “Sahel” du Togo, le 18 avril 2026. A cette occasion, il a appelé à une réponse collective et intégrée face à la crise sécuritaire qui touche le Sahel, estimant qu’«on ne peut pas assurer la sécurité ensemble si nos pays ne se font pas confiance».



Lors de cette rencontre sur la « Stratégie Togo-Sahel », M. Abdoulaye Diop a salué l’initiative des autorités togolaises visant à renforcer la coopération entre les pays du Sahel et ceux du Golfe de Guinée. Le chef de la diplomatie malienne a estimé que la crise sécuritaire dans la sous-région résulte de facteurs multiples, à la fois internes et externes. Il a notamment évoqué des événements ayant contribué à la déstabilisation de la région, appelant à une analyse globale de la situation.



Abdoulaye Diop a souligné la nécessité de traiter la crise dans toutes ses dimensions, sécuritaire, humanitaire, économique, sociale et institutionnelle, conformément à la vision de la Confédération des États du Sahel (AES), fondée sur les piliers défense-sécurité, diplomatie et développement.



Il a insisté sur l’importance de la coopération régionale, estimant que la lutte contre le terrorisme ne peut être efficace sans un climat de confiance entre les États. Il a appelé à renforcer les mécanismes de collaboration existants et à privilégier des cadres bilatéraux lorsque cela est possible.